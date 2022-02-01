Telegram добавил видеостикеры, новые реакции и интерактивные эмодзи

Telegram добавил в новую версию мессенджера видеостикеры, более компактные анимации, дополнительные эмодзи для реакций и быструю навигацию по недавно открытым чатам. Об этом говорится в блоге компании.

Создать видеостикеры может кто угодно из обычных видеозаписей с использованием почти любого видеоредактора. Также можно добавить новые стикеры, созданные другими пользователями. Telegram для создания своих наборов советует написать боту @stickers и следовать его инструкциям.

В обновленной версии добавили пять эмодзи в списке доступных реакций — 🥰🤯🤔🤬👏. Их же теперь можно использовать и как интерактивные эмодзи. Для этого нужно отправить один из них отдельным сообщением и нажать на анимированную версию.

Анимации при отправке реакций стали компактнее. Чтобы отправить более масштабную анимацию, необходимо удерживать пальцем эмодзи в меню реакций.

Еще одним обновлением стала возможность быстрого перехода к недавно открытым чатам. Чтобы вернуться в необходимую беседу, больше необязательно открывать список всех чатов, достаточно нажать и удерживать кнопку «Назад». Она покажет недавние беседы, в которые можно перейти.