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Песня из «Энканто» попала на первую строчку Billboard Hot 100, обогнав трек Адель

Виктория Шанина
Сегодня в 15:49

Саундтрек из нового мультфильма Disney «Энканто» под названием «We Don’t Talk About Bruno» («Не упоминай Бруно») заняла первую строчку в чарте Billboard Hot 100. Песню послушали более 34 млн раз, пишет CNN.

Мелодия обогнала по популярности трек Адель «Easy on Me». Это первая композиция Disney, ставшая лидером чарта со времен выхода «A Whole New World» из «Аладдина» в 1993 году.

Вместе с тем «We Don’t Talk About Bruno» удалось побить рекорд знаменитой песни «Let It Go» («Отпусти и забудь») из «Холодного сердца» в исполнении Идины Мензел. В 2014 году композиция смогла добраться лишь до пятого места в Billboard Hot 100.

«We Don’t Talk About Bruno» написал композитор Лин-Мануэль Миранда. Исполнили ее Каролина Гайтан, Мауро Кастильо, Адасса, Рензи Фелиз, Дайанна Герреро, Стефани Беатрис и другие актеры «Энканто».

Анимационный фильм «Энканто» вышел в ноябре 2021 года. Он рассказывает про семью из Колумбии, которая живет в волшебном доме и получает сверхъестественные дары. У каждого ребенка в ней есть суперсилы, вплоть до способности исцелять и видеть будущее. Только Мирабель осталась без магии, но именно она может спасти свою семью.

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