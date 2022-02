Песня из «Энканто» попала на первую строчку Billboard Hot 100, обогнав трек Адель

Саундтрек из нового мультфильма Disney «Энканто» под названием «We Don’t Talk About Bruno» («Не упоминай Бруно») заняла первую строчку в чарте Billboard Hot 100. Песню послушали более 34 млн раз, пишет CNN.

Мелодия обогнала по популярности трек Адель «Easy on Me». Это первая композиция Disney, ставшая лидером чарта со времен выхода «A Whole New World» из «Аладдина» в 1993 году.