Сухоруков предлагал Балабанову снять «Брат-3». Тот отказался, поскольку «не знает этого времени»

Актер Виктор Сухоруков сказал в эфире передачи «Вечерний Ургант», что предлагал Алексею Балабанову снять «Брат-3». Когда именно он обращался к режиссеру с таким предложением, исполнитель роли Виктора Багрова не уточнил. Но это произошло уже после смерти Сергея Бодрова-младшего — его Сухоруков предлагал заменить в фильме цифровой копией.

«Пришел к Лешке, он был выпивший, был день рождения. И я ему говорю: «Давай сделаем «Брат-3». Ну, даже если не будет успеха, миллионы заработаете, идиоты», — сказал Сухоруков.

Актер отметил, что даже придумал сюжет к третьей части: «Меня мексиканцы спасают из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из‑под солярки, сажают в танкер. Танкер через Атлантику летит в Петербург, потом открывается крышка, вылезает черная рожа Сухорукова с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: «Ну здравствуй, родина»».

Сухоруков добавил, что одной из сюжетных линий он предлагал сделать его возвращение и постоянный поиск брата. Весь фильм встреча братьев должна вот-вот состояться, но происходит она лишь в финале, и когда герои уже идут навстречу друг другу, кто‑то стреляет в спину Виктору, и он падает на берегу Финского залива, описывает задумку актер.

При этом на экране должен был появиться «живой Бодров». Когда Балабанов спросил, как это возможно, Сухоруков привел в пример фильм «Форест Гамп». »[В нем] Хэнкс с кем только не встречается, со всеми президентами, сейчас такие технологии, что можно что угодно сделать. Тем более много материала осталось», — заявил Сухоруков.

Балабанов отказался снимать картину. «Леша сказал такую фразу: «Пусть делает кто хочет что хочет, я этого делать не буду, я не знаю этого времени»», — сказал Сухоруков. Он добавил, что, по его мнению, именно понимание времени принесло успех картинам Балабанова — «Брату», «Брату-2», «Жмуркам» и «Грузу 200».

В конце 2019 года Сухоруков уже признавался, что предлагал Балабанову снять продолжение «Брата». Но после смерти режиссера в 2013 году он окончательно потерял на это надежду. «Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно», — отмечал актер.