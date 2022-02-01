Работодателям рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендовала перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число сотрудников в связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Соответствующий документ утвердили на заседании РТК 28 января.

В министерстве подчеркнули, что организации должны сами определить численность сотрудников, которых можно перевести на удаленку.

Отмечается, что перевод работника на дистанционку не является основанием для сокращения его зарплаты при сохранении объема задач. Удаленная работа регулируется Трудовым кодексом России с 1 января 2021 года.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 125 836 случаев коронавируса. Умерли 663 человека, выздоровели 40 301.