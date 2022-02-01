Компания Sony купила студию-разработчика игр Halo и Destiny

Японская компания Sony Interactive Entertainment приобрела американскую студию Bungie, создавную культовые серии игр Halo и Destiny. Об этом сообщили представители Bungie.

Они назвали Sony партнером, который безоговорочно поддерживает команду разработчиков во всем и намерен способствовать воплощению видения авторов игр, сохраняя их творческую независимость.

«Вместе мы разделяем мечту о создании и развитии культовых франшиз, которые объединяют друзей по всему миру, семьи сквозь поколения и поклонников через различные платформы и развлекательные среды. Сегодня Bungie начинает наше путешествие на пути к тому, чтобы стать глобальной мультимедийной развлекательной компании», — сказали представители студии.

Sony подтвердила, что не намерена ограничивать каким‑либо образом команду Bungie, в том числе в выборе платформ для будущих релизов. При этом компания надеется, что объединение со студией поможет «реализовать амбиции по выходу PlayStation за рамки консоли и увеличению потенциальной аудитории».