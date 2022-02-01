The New York Times купила интернет-игру Wordle за семизначную сумму

Американская газета The New York Times выкупила игру Wordle у ее разработчика Джоша Уордола. Об этом сообщила сама NYT.

Издание описывает сумму сделки как число «в нижнем диапазоне семизначных сумм». При этом, по словам Уордола, игра останется бесплатной для пользователей.

Wordle — это головоломка, в которой необходимо отгадать слово из пяти букв. Уордол в одиночку разработал игру в конце 2021 года, и она очень быстро стала вирусной — к началу января в нее играли уже до 300 тыс. человек в день, а к концу месяца эта цифра выросла до нескольких миллионов.

У Wordle очень примитивный интерфейс, у нее нет приложения для App Store и Google Play, нет официальных аккаунтов в соцсетях. Копии игры появлялись в App Store, но онлайн-магазин удалил их из‑за нарушения правил сервиса.

«Афиша Daily» разбиралась, почему, даже когда хайп спадет, пользователи все равно продолжат наслаждаться этой игрой, а для тех, кто любит английский, она и вовсе может стать лингвистическим аналогом утренней гимнастики.

Для NYT Wordle не первая головоломка. Газета продает за отдельную плату различные игры и кроссворды. Некоторые из них бесплатные, но доступны только после регистрации на сайте The New York Times.