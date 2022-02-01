За последние сутки в России выявили 125 836 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже двенадцатый день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию значение.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 21 533 случая. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области.