За последние сутки в России выявили 125 836 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже двенадцатый день подряд в стране фиксируют максимальное за всю пандемию значение.
На первом месте по числу заражений находится Москва — 21 533 случая. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 986 913. За сутки умерли 663 человека, за все время — 332 012. Выздоровели 40 301 человек, за весь период — 10 288 582. Число госпитализаций за сутки составило 17 478.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 379,1 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (76,2 млн), на втором — Индия (41,4 млн). За ними идут Бразилия (25,4 млн), Франция (19,1 млн) и Великобритания (17,3 млн).