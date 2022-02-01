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Анадырь стал самым дорогим городом России для жизни. Москва не вошла и в топ-10

Виктория Шанина
Сегодня в 9:37

В административном центре Чукотки Анадыре зафиксированы самые высокие цены среди всех российских городов. Об этом пишет РБК со ссылкой на индекс стоимости жизни за 2021 год, рассчитанный Росстатом.

Всего анализировались цены на 264 вида потребительских товаров и услуг в 290 городах и поселках. В Анадыре установленный набор оказался на 57% дороже по сравнению со средним значением по стране. Отмечается, что город становится самым дорогим для жизни уже пятый раз подряд.

В первую тройку рейтинга также попали Зырянка и Мирный (Якутия). Замыкают пятерку Палана и Петропавловск-Камчатский (Камчатский край). По информации РБК, отдаленные районы Дальнего Востока часто входят в число самых дорогих.

Москва оказалась за пределами первой десятки наиболее дорогих для проживания городов. Индекс для столицы составил 1,28 при общероссийском значении 1. Санкт-Петербург находится в четвертой десятке.

Самыми дешевыми для жизни стали населенные пункты Ингушетии (Назрань, Магас, Малгобек), Чувашии (Канаш), Мордовии (Ковылкино, Саранск), Удмуртии (Можга), Новороссийской области (Куйбышев) и Саратовской области (Балашов, Ртищево). В Анадыре набор из 264 товаров и услуг стоит более чем в два раза больше, чем в самом доступном городе — Назрани.

Индекс стоимости жизни Росстат начал рассчитывать в 2011 году. Эти показатели позволяют определить цены в отдельных городах и поселках в сравнении с ценами по стране в целом. Однако они не учитывают размер среднего дохода жителей определенного региона. Отмечается, что в самых дорогих городах зарплаты чаще всего также одни из самых высоких.

Например, в октябре 2021 года средняя зарплата на Чукотке составляла 123 тыс. рублей в месяц. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по России.

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