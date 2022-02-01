Таинственный заговор и брак, заключенный в аду: первый трейлер «Разочарования»

Вышел первый официальный трейлер четвертого сезона мультсериала «Разочарование». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.

Шоу рассказывает о юной принцессе Бин с алкогольной зависимостью, ее эльфийском друге Эльфо и демоне Люци. В новом сезоне герои воссоединяются, чтобы разгадать очередную головоломку. Для этого им придется побывать в самых разных местах — от глубин ада до облаков рая и везде между ними, включая райские кущи, Огреландию, Стимленд, Зачарованный лес, подводный мир и другие места.

«Тайна происхождения Страны Грез и ставки на ее будущее становятся все более ясными по мере того, как наша троица и король Зег отправляются в путешествия, которые в конечном счете будут связаны с судьбой королевства», — гласит официальный синопсис фантастического ситкома.