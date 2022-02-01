Видеоигра It Takes Two получит киноадаптацию

Hazelight Studios объединилась с dj2 Entertainment для адаптации видеоигры It Takes Two для кино и телевидения. Об этом сообщает Variety.
В настоящее время неясно, в каком формате будет реализован проект. Это может быть фильм для кинотеатров или сериал для стрим-сервисов или телевидения. Однако известно, что адаптацией займутся сценаристы Патрик Кейси и Джош Миллер, известные по картине «Соник в кино» и его грядущему сиквелу.
«Поскольку игра имеет крепкую историю с множеством сумасшедших персонажей и такими же сумасшедшими моментами, потенциал для адаптации в кино или на телевидении огромен,» — сказал основатель и креативный директор Hazelight Йосеф Фарес.
It Takes Two рассказывает о приключениях находящихся на грани развода Коди и Мэй, которые были превращены в живых кукол из коробки игрушек их дочери Роуз. Оказавшись в фантастическом мире, они должны помириться и справиться с препятствиями на пути, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Игра уникальна тем, что в ней нет режима одиночной игры. Ее можно пройти только в кооперативном режиме с другом или партнером лично или по сети. С момента выхода It Takes Two получила хорошие отзывы критиков и завоевала десятки наград.