Видеоигра It Takes Two получит киноадаптацию

Hazelight Studios объединилась с dj2 Entertainment для адаптации видеоигры It Takes Two для кино и телевидения. Об этом сообщает Variety.

В настоящее время неясно, в каком формате будет реализован проект. Это может быть фильм для кинотеатров или сериал для стрим-сервисов или телевидения. Однако известно, что адаптацией займутся сценаристы Патрик Кейси и Джош Миллер, известные по картине «Соник в кино» и его грядущему сиквелу.

«Поскольку игра имеет крепкую историю с множеством сумасшедших персонажей и такими же сумасшедшими моментами, потенциал для адаптации в кино или на телевидении огромен,» — сказал основатель и креативный директор Hazelight Йосеф Фарес.