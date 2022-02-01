перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Minecraft прошла премьера сериала «И снова здравствуйте!» 18:16
Уральский правозащитник, который был вынужден уехать из России, стал депутатом в Берлине 18:05
Electronic Arts/YouTube
Видеоигра It Takes Two получит киноадаптацию 17:31
Австралийцы рассказали, как правильно вести себя на пляже. У них есть целый пляжный этикет! 17:31
Пожар в Москве, из которого люди выбирались через окно, устроил бывший парень пострадавшей 16:53
В литературном фестивале от Ad Marginem примут участие Оливия Лэнг, Рейчел Каск и Лев Данилкин 16:46
Роусон Маршалл Тербер снимет сериал по игре Dungeons & Dragons 16:42
Вместе с финалом «И просто так» выйдет документальный фильм о его съемках. Вот трейлер картины 16:03
Даниловский рынок откроет филиал на Новорижском шоссе 15:54
DisneyMusicVEVO/YouTube
Песня из «Энканто» попала на первую строчку Billboard Hot 100, обогнав трек Адель 15:49
Apple подала в суд на украинский фильм «Apple-Man». Компания считает, что картина вредит бренду 15:17
Работодателям рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников 15:08
Паническая атака — что это такое и как с ней справиться? Рассказали эксперты в документалке Premier 14:51
Суд Шри-Ланки разрешил россиянам, осужденным за сбор насекомых, выехать из страны 14:43
aerosmith/Instagram
Aerosmith снова отменили концерт в Москве из‑за коронавируса 14:35
Депутату Виталию Милонову закрыли въезд в Евросоюз 13:58
«Бэтмен» Мэтта Ривза выйдет в России на день раньше — 2 марта 13:45
Кассационный суд отменил приговор Андрею Боровикову за репост клипа Rammstein 12:55
В России создадут маневрирующий аппарат для борьбы с космическим мусором 12:50
dorn_ivan/Instagram
Иван Дорн анонсировал новый альбом «Dorndom» и назвал дату выхода 12:13
Отключить рекламу

Видеоигра It Takes Two получит киноадаптацию

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:31

Hazelight Studios объединилась с dj2 Entertainment для адаптации видеоигры It Takes Two для кино и телевидения. Об этом сообщает Variety.

В настоящее время неясно, в каком формате будет реализован проект. Это может быть фильм для кинотеатров или сериал для стрим-сервисов или телевидения. Однако известно, что адаптацией займутся сценаристы Патрик Кейси и Джош Миллер, известные по картине «Соник в кино» и его грядущему сиквелу.

«Поскольку игра имеет крепкую историю с множеством сумасшедших персонажей и такими же сумасшедшими моментами, потенциал для адаптации в кино или на телевидении огромен,» — сказал основатель и креативный директор Hazelight Йосеф Фарес.

It Takes Two рассказывает о приключениях находящихся на грани развода Коди и Мэй, которые были превращены в живых кукол из коробки игрушек их дочери Роуз. Оказавшись в фантастическом мире, они должны помириться и справиться с препятствиями на пути, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Игра уникальна тем, что в ней нет режима одиночной игры. Ее можно пройти только в кооперативном режиме с другом или партнером лично или по сети. С момента выхода It Takes Two получила хорошие отзывы критиков и завоевала десятки наград.

Подробности по теме
Как игра It Takes Two превратила историю о разводе в пиксаровский мультик
Как игра It Takes Two превратила историю о разводе в пиксаровский мультик
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
драматический
Мастер и Маргарита
Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова

Другие материалы по темам

Люди
Юсеф Фарес
Патрик Кейси
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить