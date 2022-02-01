Aerosmith снова отменили концерт в Москве из‑за коронавируса

Американская хард-рок-группа Aerosmith отменила европейский тур, который был запланирован на лето 2022 года. Об этом сообщили организаторы выступления в Москве SAV Entertainment.

«Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе. Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами», — сказано в заявлении группы.

Коллектив выразил надежду, что в ближайшем будущем они смогут возобновить концертную деятельность. «Но пока будьте, пожалуйста, здоровы и примите извинения за причиненные неудобства», — отметили участники группы.

Организаторы выступления заявили, что возврат билетов можно осуществить у операторов, у которых они были приобретены.

Изначально концерт Aerosmith в Москве должен был состояться летом 2020 года. Однако из‑за пандемии выступление пришлось перенести на год, а затем еще на год.