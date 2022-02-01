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Вместе с финалом «И просто так» выйдет документальный фильм о его съемках. Вот трейлер картины

Семён Гудошников
Сегодня в 16:03

HBO Max выпустил трейлер документального фильма о съемках сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе». Лента появится на стриминге одновременно с выходом финальной серии сезона — 3 февраля.

Как уточняет Deadline, в документалке будут интервью с актерами, сценаристами, дизайнерами костюмов и съемочной группой. В том числе с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон, Кристин Дэвис и Сарой Рамирез.

Режиссером картины выступил Фабьен Констан, исполнительными продюсерами — Сара Джессика Паркер, Элисон Бенсон, Лидия Теналья и Крис Коллинз.

Ранее стало известно, что из финала «И просто так» вырезали сцену с Мистером Бигом после обвинений Криса Нота в изнасилованиях. По данным Variety, создатели сериала решили, что кадры с Нотом недостаточно важны для повествования, чтобы оправдать их сохранение.

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