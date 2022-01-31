Несколько женщин обвинили экс-тренера «Челси» Авраама Гранта в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили бывшего тренера футбольного клуба «Челси» Авраама Гранта в сексуальных домогательствах. Они заявили о харассменте в шоу «Exposure» («Воздействие»), которое снял израильский журналист Хаим Этгар, сообщил Times of Israel.

Девушки рассказали, как Грант предлагал им помощь в карьере в обмен на секс. Тренер настаивал на близости с женщинами до тех пор, пока те не соглашались. «Мне не хватило смелости отказать ему», — призналась одна из пострадавших.

Она призналась, что Грант пригласил ее в свою квартиру в Тель-Авиве и практически сразу же заявил: «Устраивайся поудобнее, снимай одежду». Девушка подумала, что тренер шутит. Однако затем тот начал откровенно приставать к ней.

«Я сидела далеко от него, на краю дивана. Он попросил меня сесть ближе и попытался обнять. Он реально схватил меня и не отпускал. Мне было некомфортно, он положил ладонь на мое бедро. Помню, как я незамедлительно убрала его руку», — описала действия тренера девушка.

Она добавила, что «через несколько секунд» Грант схватил ее за шею «так, словно хотел придушить», повернул ее голову к себе и попытался силой поцеловать. Мужчина вынудил девушку остаться ночевать у него и совершал развратные действия против ее воли.

Другие женщины рассказали, что Грант нередко отправлял им сообщения сексуального характера и оставлял двусмысленные комментарии. Поддерживать с мужчиной профессиональные отношения, по словам женщин, было сложно.

Одна журналистка отметила, что экс-тренер «Челси» посылал ей неприличные сообщения в течение нескольких лет. В телешоу приняли участие несколько женщин, рассказавших похожие истории. Среди них были известные репортеры.

Девушки признались, что долгое время не рассказывали о домогательствах со стороны Гранта, опасаясь последствий подобных признаний для своих карьер. Они добавили, что тренер отказывал им в комментариях и интервью после отказа в сексе.

Автор расследования Этгар подчеркнул, что он и его команда подверглись «сильному давлению» со стороны Гранта. Представители тренера угрожали журналисту судебным преследованием, а высказавшимся женщинам — репутационными рисками.

После выхода телешоу Грант выразил сожаление об ущербе, причиненном женщинам. Он заявил, что «старался относиться к ним с уважением» и никогда намеренно не хотел кому‑либо навредить.