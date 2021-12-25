РКН заблокировал «ОВД-Инфо»*, умер писатель Лиханов и другие новости дня

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»* по судебному решению, в котором деятельность правозащитной организации сравнивается с «пропагандой терроризма и экстремизма». Администрации соцсетей должны удалить аккаунты проекта.

В это же время РКН начал ограничивать доступ к публикациям, написанным по расследованиям проектов Ходорковского. Уведомления о блокировке получили «Дождь»**, Znak.com и магаданское издание «Весьма».

Глава Минздрава Мурашко сообщил о случаях заражения «Омикрон»-штаммом внутри России. За сутки в стране выявили 24 946 случаев COVID-19 и зарегистрировали 981 смерть от болезни.

В возрасте 86 лет скончался писатель Альберт Лиханов. Среди наиболее известных его работ — «Звезды в сентябре», трилогия «Семейные обстоятельства», «Голгофа», «Благие намерения» и многие другие.

В России включили в список жизненно необходимых лекарственных препаратов рисдиплам. Этот препарат, известный под торговой маркой «Эврисди», требуется больным спинальной мышечной атрофией.

В Томске подожгли второй гипермаркет «Лента» за неделю. По словам представителя торговой сети, на камерах видно, как покупатель устроил возгорание в отделе пиротехники.

Самолет МС-21 совершил первый полет с российским композитным крылом из полимерных материалов. Они были разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, а также специалистов авиапрома.

Wine and Crab, рекомендованный гидом Michelin, раз в неделю будет кормить горячим супом подопечных московской «Ночлежки». Ресторан выступил партнером проекта «Ночной автобус».

Монеточка опубликовала трек «Шаганэ» и клип на него. В песне артистка поет о гендерных стереотипах, ожиданиях и непрошенных советах, с которыми борется в своей жизни. «Я не Шаганэ, я — хулиган есенинский!» — заявляет она.

Slava Marlow выпустил клип на «Миллион дорог». В ролике воссоздали в реальности костюмы и оружие из игры Free Fire.

«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю короткометражку «Вовка и зима в Тридевятом царстве». В мультфильме главному герою предстоит вновь отправиться в волшебную страну.

На Ярмарочной площади в «Коломенском» открылся каток с натуральным льдом. Стоимость билетов — от 150 до 350 рублей.

*«ОВД-инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

**Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.