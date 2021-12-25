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«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «ОВД-Инфо»*, оставив только ссылки на его соцсети 18:27
РКН заблокировал «ОВД-Инфо»*, умер писатель Лиханов и другие новости дня
18:21 дайджест
SLAVA MARLOW/YouTube
Slava Marlow выпустил новый трек «Миллион дорог» 16:40
В Томске подожгли вторую «Ленту» за неделю. Покупатель устроил возгорание в отделе пиротехники 16:32
Вышел тизер новогодней серии «Трудных подростков» 15:30
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«Союзмультфильм» выпустит короткометражку по мотивам мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» 14:47
NIAID/Wikimedia
В России зафиксировали случаи заражения «Омикроном» внутри страны 14:00
РКН попросил «Дождь»*, Znak.com и «Весьма» удалить статьи по расследованиям проектов Ходорковского 13:58
РКН объяснил блокировку «ОВД-Инфо»* «пропагандой терроризма и экстремизма» Обновлено в 13:35
Суп для подопечных «Ночлежки» в Москве начал готовить ресторан из гида Michelin 12:50
Умер писатель Альберт Лиханов 11:50
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В России выявили 24 946 случаев коронавируса 11:18
В «Коломенском» открылся каток с натуральным льдом 10:54
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Самолет MC-21 совершил первый полет с композитным крылом 9:11
Монеточка выпустила клип на песню «Шаганэ». Он посвящен гендерным стереотипам 3:21
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Дизайнер Жакмюс снялся для обложки журнала Elle вместе со своей бабушкой 2:58
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Дайджест

РКН заблокировал «ОВД-Инфо»*, умер писатель Лиханов и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:21

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»* по судебному решению, в котором деятельность правозащитной организации сравнивается с «пропагандой терроризма и экстремизма». Администрации соцсетей должны удалить аккаунты проекта.

В это же время РКН начал ограничивать доступ к публикациям, написанным по расследованиям проектов Ходорковского. Уведомления о блокировке получили «Дождь»**, Znak.com и магаданское издание «Весьма».

Глава Минздрава Мурашко сообщил о случаях заражения «Омикрон»-штаммом внутри России. За сутки в стране выявили 24 946 случаев COVID-19 и зарегистрировали 981 смерть от болезни.

В возрасте 86 лет скончался писатель Альберт Лиханов. Среди наиболее известных его работ — «Звезды в сентябре», трилогия «Семейные обстоятельства», «Голгофа», «Благие намерения» и многие другие.

В России включили в список жизненно необходимых лекарственных препаратов рисдиплам. Этот препарат, известный под торговой маркой «Эврисди», требуется больным спинальной мышечной атрофией.

В Томске подожгли второй гипермаркет «Лента» за неделю. По словам представителя торговой сети, на камерах видно, как покупатель устроил возгорание в отделе пиротехники.

Самолет МС-21 совершил первый полет с российским композитным крылом из полимерных материалов. Они были разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, а также специалистов авиапрома.

Wine and Crab, рекомендованный гидом Michelin, раз в неделю будет кормить горячим супом подопечных московской «Ночлежки». Ресторан выступил партнером проекта «Ночной автобус».

Монеточка опубликовала трек «Шаганэ» и клип на него. В песне артистка поет о гендерных стереотипах, ожиданиях и непрошенных советах, с которыми борется в своей жизни. «Я не Шаганэ, я — хулиган есенинский!» — заявляет она.

Slava Marlow выпустил клип на «Миллион дорог». В ролике воссоздали в реальности костюмы и оружие из игры Free Fire.

«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю короткометражку «Вовка и зима в Тридевятом царстве». В мультфильме главному герою предстоит вновь отправиться в волшебную страну.

На Ярмарочной площади в «Коломенском» открылся каток с натуральным льдом. Стоимость билетов — от 150 до 350 рублей.

*«ОВД-инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

**Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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