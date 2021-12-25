Суп для подопечных «Ночлежки» в Москве начал готовить ресторан из гида Michelin

Московский ресторан Wine and Crab, рекомендованный гидом Michelin, начал готовить подопечным «Ночлежки» горячий суп. Раз в неделю блюдо будут раздавать в рамках «Ночного автобуса», сообщила в фейсбуке директор московского филиала благотворительной организации Дарья Байбакова.

Первый автобус, в котором бездомным раздали супы от Wine and Crab, курсировал 24 декабря. Байбакова поблагодарила ресторатора Ирину Авруцкую и Анастасию Сибиреву «за смелость, мир без стереотипов и равное отношение ко всем без исключения».