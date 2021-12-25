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Суп для подопечных «Ночлежки» в Москве начал готовить ресторан из гида Michelin

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:50

Московский ресторан Wine and Crab, рекомендованный гидом Michelin, начал готовить подопечным «Ночлежки» горячий суп. Раз в неделю блюдо будут раздавать в рамках «Ночного автобуса», сообщила в фейсбуке директор московского филиала благотворительной организации Дарья Байбакова.

Первый автобус, в котором бездомным раздали супы от Wine and Crab, курсировал 24 декабря. Байбакова поблагодарила ресторатора Ирину Авруцкую и Анастасию Сибиреву «за смелость, мир без стереотипов и равное отношение ко всем без исключения».

«Ночлежка» запустила проект «Ночной автобус» летом 2020 года. Во время выездов автобуса бездомным раздают еду. Первым партнером проекта выступила «Кухня на районе».

Wine and Crab стал одним из 45 столичных ресторанов, которых гид Michelin отметил в своем справочнике.

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