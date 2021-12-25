Slava Marlow выпустил новый трек «Миллион дорог»

Ролик снят по мотивам королевской битвы Free Fire. В нем детально воссоздали в реальности костюмы и оружие из игры.

Slava Marlow опубликовал новый трек «Миллион дорог» и выпустил клип на него.

В рамках коллаборации, для игроков Free Fire подготовили масштабное событие «Битва Льда и Пламени» с эксклюзивными предметами (костюмы, гаджеты) и новыми механиками, которые доступны только в русскоязычном регионе.

Игроки также могут получить бесплатную эксклюзивную эмоцию музыканта в рамках «Битвы Льда и Пламени». Для этого им нужно будет выполнить несколько внутриигровых заданий.