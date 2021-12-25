РКН заблокировал сайт «ОВД-инфо»*

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»*. Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитного медиапроекта.

Решение о блокировке было принято Луховицким судом Московской области. В «ОВД-Инфо» отметили, что не получали об этом уведомление от Роскомнадзора. О причинах блокировки также неизвестно.

В организации отметили, что будут выяснять детали и добиваться разблокировки сайта.

«ОВД-Инфо» внесли в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента 29 сентября 2021 года. 12 октября организация подала иск об исключении из списка.

*«ОВД-инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.