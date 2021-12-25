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В России в список жизненно необходимых препаратов включили рисдиплам. Им лечат СМА

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:12

Правительство России добавило в список жизненно необходимых лекарственных препаратов рисдиплам, который используют для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщил сайт government.ru.

Рисдиплам известен также под торговой маркой «Эврисди». С 1 января препарат можно будет получить в регионах по льготному лекарственному обеспечению. Стоимость одной упаковки лекарства в России стоит около 800 тыс. рублей.

Одному пациенту нужен в год примерно 31 флакон рисдиплама, соответственно, тратить на закупку необходимого препарата требуется почти 25 млн рублей. Теперь же, как подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин, лекарство будут закупать за счет федерального и регионального бюджетов.

Помимо рисдиплама, в список жизненно необходимых лекарств включили еще 21 препарат, в том числе ивакафтор и лумакафтор — оба применяются в терапии пациентов с муковисцидозом. Также перечень пополнили талазопариб, булевиртид, кладрибин, деламанид.

Всего в списке теперь перечислены 808 медимаментов. Недавно добавленные препараты применяются в том числе для лечения рака молочной железы, рассеянного склероза, множественной миелому, хронического гепатита В, туберкулеза и ВИЧ.

Кроме того, для пяти препаратов, ранее включенных в перечень (панкреатин, морфин, карбетоцин, фосфазид, трипторелин), добавлены дополнительные лекарственные формы.

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