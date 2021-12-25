«Союзмультфильм» выпустит короткометражку по мотивам мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве»

«Союзмультфильм» выпустит новогодний короткометражный фильм по мотивам советского мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» — «Вовка и зима в Тридевятом царстве». Об этом сообщается в инстаграме киностудии.
В мультфильме главному герою предстоит вновь отправиться в волшебную страну, где идет подготовка к Новому году. Однако Вовке удается поссориться с Морозко, из‑за чего тот отменяет зиму.
Режиссером мультфильма выступил Алексей Введенский, а сценаристом — Мария Изотова. Главные роли озвучили дети Тимура Родригеза.
Телевизионная премьера короткометражки состоится 27 декабря на СТС, а затем в канун Нового года на телеканалах «Карусель», «Мульт» и «Мультиландия». 31 декабря релиз состоится на стрим-сервисе Okko.