Умер писатель Альберт Лиханов

В возрасте 86 лет скончался писатель, общественный деятель и сопредседатель Союза писателей России Альберт Лиханов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную палату.

О причинах смерти неизвестно.

«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей», — отметили в Общественной палате.

Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года. В 1962 году он опубликовал в «Юности» первый рассказ «Шагреневая кожа», а в 1963 выпустил историческую повесть «Да будет солнце!». Главная тема его творчества — становление характера подростка и его мировоззрения. Среди наиболее известных работ писателя — «Звезды в сентябре», трилогия «Семейные обстоятельства», «Голгофа», «Благие намерения», «Высшая мера», «Мальчик, которому не больно» и многие другие.