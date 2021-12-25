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Самолет MC-21 совершил первый полет с композитным крылом

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:11

Гражданский самолет МС-21 с российским композитным крылом из полимерных материалов совершил первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Самолет пилотировали летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко. По их словам, системы MC-21 работали штатно.

Производство отечественных материалов для композитного крыла началось после санкций США на компанию «Аэрокомпозит» в 2018 году. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, уже изготовлено крыло для двух самолетов, и идет работа над третьим комплектом.

«Первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает: мы все сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, запатентованная в России. Отечественные материалы для композитных конструкций были разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, а также специалистов авиапрома.

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