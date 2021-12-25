За последние сутки в России выявили 24 946 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 243 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 2126 до 2714. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Свердловская область, а также Краснодарский и Пермский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 368 299. За сутки умерли 981 человек, за все время — 303 250 . Выздоровели 42 107 человек, за весь период — 9 222 486.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 276,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (51 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11,6 млн).