За последние сутки в России выявили 24 946 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 243 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2126 до 2714. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Свердловская область, а также Краснодарский и Пермский края.