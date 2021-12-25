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В России зафиксировали случаи заражения «Омикроном» внутри страны

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:00

Внутри России зафиксировали случаи заражения «Омикрон»-штаммом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По его словам, в стране ведется мониторинг, благодаря которому стало понятно, что помимо завозных случаев заражения из‑за рубежа, «Омикрон» начал распространяться внутри России.

Мурашко отметил, что в настоящее время комиссия экспертов Минздрава разрабатывает новые рекомендации по лечению нового штамма коронавируса.

«Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения [коронавируса], вызванного новым штаммом, лекарственных препаратов, в том числе на основе моноклональных антител, которые появляются сегодня на рынке. Видим, что нужно будет изменить определенные подходы», — сказал он.

21 декабря стало известно, что в России выявили 41 случай заражения «Омикроном», который, в отличие от предыдущих штаммов, заражает мышей и крыс. Все инфицированные «Омикроном» россияне находятся в стационаре в стабильном состоянии — большинство из них уже имеют иммунитет к коронавирусу.

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