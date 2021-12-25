РКН попросил «Дождь»*, Znak.com и «Весьма» удалить статьи по расследованиям проектов Ходорковского

Телеканал «Дождь»*, Znak.com и магаданское издание «Весьма» получили уведомления от Роскомнадзора с требованием удалить публикации, написанные по расследованиям проектов, связанных с Михаилом Ходорковским.

Регулятор ограничил доступ к материалу «Дождя» о продаже ведущей «России 1» Наилей Аскер-заде участка на Рублевке стоимостью 2,8 млрд рублей. Статья была переписана с расследования «Открытых медиа», в котором содержались ссылки на «Проект»**.

Ранее РКН требовал от «Дождя», «Медузы»*, The Village и Znak.com удалить с их сайтов публикации по расследованиям «Проекта».

Znak.com получил два уведомления с требованием удалить материалы, написанные на основе расследований «МБХ медиа». В них речь шла о полетах главы СК Александра Бастрыкина в Финляндию и о бизнесе сооснователя Русского Афонского общества Константина Голощапова.

От «Весьма» просят удалить публикацию о недвижимости семьи Алины Кабаевой, первоисточником которой являются «Открытые медиа».

РКН объяснил, что в материалах распространяется информация нежелательной организации, но без уточнений. Ведомство сослалось на требование Генпрокуратуры от 3 июля 2021 года.

В конце ноября по требованию Генпрокуратуры заблокировали старейший городской форум Костромы — «Форум костромских джедаев». На нем оставляли ссылки на «МБХ медиа» и «Открытые медиа».

*«Дождь», «Медуза» внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**Генпрокуратура признала юридическое лицо «Проекта» нежелательной в России организацией.