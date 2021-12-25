Монеточка выпустила клип на песню «Шаганэ». Он посвящен гендерным стереотипам

Российская певица Монеточка выпустила клип на новую песню «Шаганэ». В ней она поет о гендерных стереотипах и своей борьбе с ними. Ролик с пометкой «Mood Video» появился на ютьюб-канале артистки.

В видео Монеточка сперва скучает в минималистичной комнате, где, помимо нее, живет только канарейка в клетке. Певица повторяет критические фразы старшего поколения в ее адрес и адрес других молодых девушек и родительские советы, например, «не встречать гостей в халате».