Монеточка выпустила клип на песню «Шаганэ». Он посвящен гендерным стереотипам

Российская певица Монеточка выпустила клип на новую песню «Шаганэ». В ней она поет о гендерных стереотипах и своей борьбе с ними. Ролик с пометкой «Mood Video» появился на ютьюб-канале артистки.
В видео Монеточка сперва скучает в минималистичной комнате, где, помимо нее, живет только канарейка в клетке. Певица повторяет критические фразы старшего поколения в ее адрес и адрес других молодых девушек и родительские советы, например, «не встречать гостей в халате».
Девушка решает бросить вызов этим нравоучениям. Она перемещается в другую виртуальную реальность с помощью специального устройства, напоминающего кубик Рубика. После этого Монеточка меняет наряд и обретает соратников в виде окруживших ее музыкантов.
Артистка начинает танцевать, заявляя: «Пусть принцессы умирают в замке от тоски. Я не Шаганэ, я — хулиган есенинский!». Далее она продолжает петь о стереотипах, преимущественно гендерных, о которых ей приходилось слышать от окружающих. Среди них — советы по диетам и поиску мужчины («выбирай похожих на отца»).
В конце видео, снятого Дэвидом Бинтсене, Монеточка вновь оказывается в своей комнате и обнаруживает, что птичке-канарейке удалось сбежать из своей клетки и улететь.