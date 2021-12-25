В Томске подожгли вторую «Ленту» за неделю. Покупатель устроил возгорание в отделе пиротехники

В Томске в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона. Из здания эвакуировали около 500 посетителей и 150 человек персонала, пострадавших нет.

Представители компании заявили РБК, что это поджог, устроенный покупателем. Очаг возгорания находился в отделе пиротехники, а площадь пожара составила 20 квадратных метров. Baza пишет, что рядом с местом возгорания найдена бутылка со следами воспламеняющейся жидкости.