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В Томске подожгли вторую «Ленту» за неделю. Покупатель устроил возгорание в отделе пиротехники

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:32

В Томске в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона. Из здания эвакуировали около 500 посетителей и 150 человек персонала, пострадавших нет.

Представители компании заявили РБК, что это поджог, устроенный покупателем. Очаг возгорания находился в отделе пиротехники, а площадь пожара составила 20 квадратных метров. Baza пишет, что рядом с местом возгорания найдена бутылка со следами воспламеняющейся жидкости.

Возгорание началось в 16.15 по местному времени (12.15 по мск), потушить его удалось к 16.26 (12.26). «Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем, сотрудники полиции ищут подозреваемого», — рассказал представитель сети.

21 декабря в Томске полностью сгорел гипермаркет «Лента», расположенный на улице Елизаровых. Тогда огонь охватил 5000 квадратных метров, частично обрушил кровлю и нанес ущерб как минимум в 2 млрд рублей. Пожар тушили 11 часов.

По подозрению в поджоге задержали ранее судимого местного жителя 1988 года рождения. Причиной поджога, по версии следствия, стала личная неприязнь к менеджерам торговой сети.

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