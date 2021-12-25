В «Коломенском» открылся каток с натуральным льдом

Он оборудован теплыми павильонами с раздевалкой, пунктом проката коньков и поддерживающих стоек для детей, камерами хранения и кафе.

«Детям мы предоставляем прокат тренажеров для обучения катанию, а для взрослых — ассистента тренера», — отметили в пресс-службе музея-заповедника.

Каток работает с 11.00 по будням и с 10.00 по выходным. Приобрести билеты можно здесь. Их стоимость начинается от 150 рублей и доходит до 350. Для детей до шести лет, детей-сирот и детей-инвалидов вход бесплатный.