Шорт-лист «Оскара», новый клип The Weeknd и другие новости дня

За последние сутки в России выявили 25 264 случая COVID-19 — это на 643 меньше, чем вчера. Умерли 1020 человек, выздоровели — 42 322.

В Петербурге перенесли дату вступления в силу QR-кодов для магазинов и заведений общепита с 27 декабря на 2 января. Также в сообщении правительства города указано, что в новогоднюю ночь рестораны и кафе смогут работать без ограничений по времени.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко задержан по делу об особо крупной взятке. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, в администрации города проходят обыски.

Нидерландская прокуратура потребовала пожизненные сроки для четырех фигурантов дела о сбитом MH17 — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. «Никакое наказание для обвиняемых не будет справедливым», — считает прокуратура.

В 2022 году средний срок ипотечного кредита в России достигнет 23 лет. Это почти треть от средней продолжительности жизни в стране.

Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика в 50 регионах России, сообщил «Мегафон». Тем не менее WhatsApp продолжает удерживать первое место по стране с долей трафика 48%, но созданный Павлом Дуровым мессенджер не отстает — у него 44%.

Александр Роднянский стал единственным представителем России, которого журнал Variety включил в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии. Всего в ежегодный топ входят 500 профессионалов.

Американская киноакадемия представила номинантов на премию «Оскар» в нескольких категориях. Российская картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко в шорт-лист не попала, а короткометражный мультфильм «Боксбалет» Антона Дьякова смог это сделать.

В рамках маркетинговой кампании нового «Бэтмена» запустился сайт, посвященный главному противнику супергероя — Загадочнику. Злодей предлагает найти решение трем загадкам, а за правильные ответы дает награду.

Apple TV+ показал еще один тизер фильма Джоэла Коэна «Трагедия Макбета» с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис МакДорманд в главных ролях. В видео лорд Макбет признается жене, что его «разум полон скорпионов».

The Weeknd выпустил клип на «Echoes of Silence» — в нем исполнитель предстает в образе робота и попеременно оказывается то в раю, то в мире после апокалипсиса. Релиз приурочен к десятой годовщине выхода одноименного микстейпа: он был выпущен в 2011 году.

Певица Лорд показала видео на трек «Leader of a New Regime». Его действие, как и в случае с предыдущими клипами «Fallen Fruit» и «Solar Power», разворачивается на побережье.