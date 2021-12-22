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HBO Max выпустил промо-ролик обо всех премьерах 2022 года. В нем — первые кадры «Дома дракона» 20:31
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Больше миллиарда часов просмотров и «Снайдеркат» в топе. «Кинопоиск» подвел итоги года 18:07
В Петербурге перенесли дату вступления в силу QR-кодов для магазинов и ресторанов 17:47
Илон Маск заявил, что продал 10% акций Tesla — как и обещал сделать после опроса в Twitter 17:21
В январе пройдет первый зимний VK Fest. «Сплин», Баста, «Би-2» и другие артисты выступят в онлайне 17:16
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На пресс-конференцию Путина позвали «Медузу»* и «Дождь»*. «Новой газеты» в списке приглашенных нет 16:05
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Шорт-лист «Оскара», новый клип The Weeknd и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:21

За последние сутки в России выявили 25 264 случая COVID-19 — это на 643 меньше, чем вчера. Умерли 1020 человек, выздоровели — 42 322.

В Петербурге перенесли дату вступления в силу QR-кодов для магазинов и заведений общепита с 27 декабря на 2 января. Также в сообщении правительства города указано, что в новогоднюю ночь рестораны и кафе смогут работать без ограничений по времени.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко задержан по делу об особо крупной взятке. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, в администрации города проходят обыски.

Нидерландская прокуратура потребовала пожизненные сроки для четырех фигурантов дела о сбитом MH17 — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. «Никакое наказание для обвиняемых не будет справедливым», — считает прокуратура.

В 2022 году средний срок ипотечного кредита в России достигнет 23 лет. Это почти треть от средней продолжительности жизни в стране.

Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика в 50 регионах России, сообщил «Мегафон». Тем не менее WhatsApp продолжает удерживать первое место по стране с долей трафика 48%, но созданный Павлом Дуровым мессенджер не отстает — у него 44%.

Александр Роднянский стал единственным представителем России, которого журнал Variety включил в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии. Всего в ежегодный топ входят 500 профессионалов.

Американская киноакадемия представила номинантов на премию «Оскар» в нескольких категориях. Российская картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко в шорт-лист не попала, а короткометражный мультфильм «Боксбалет» Антона Дьякова смог это сделать.

В рамках маркетинговой кампании нового «Бэтмена» запустился сайт, посвященный главному противнику супергероя — Загадочнику. Злодей предлагает найти решение трем загадкам, а за правильные ответы дает награду.

Apple TV+ показал еще один тизер фильма Джоэла Коэна «Трагедия Макбета» с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис МакДорманд в главных ролях. В видео лорд Макбет признается жене, что его «разум полон скорпионов».

The Weeknd выпустил клип на «Echoes of Silence» — в нем исполнитель предстает в образе робота и попеременно оказывается то в раю, то в мире после апокалипсиса. Релиз приурочен к десятой годовщине выхода одноименного микстейпа: он был выпущен в 2011 году.

Певица Лорд показала видео на трек «Leader of a New Regime». Его действие, как и в случае с предыдущими клипами «Fallen Fruit» и «Solar Power», разворачивается на побережье.

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