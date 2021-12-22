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В Петербурге перенесли дату вступления в силу QR-кодов для магазинов и ресторанов

Денис Ламехов
Сегодня в 17:47

В Петербурге дату вступления в силу QR-кодов для магазинов и общепита перенесли с 27 декабря на 2 января. Соответствующее заявление опубликовано на сайте городского правительства.

Также в документе указано, что в новогоднюю ночь рестораны и кафе смогут работать без ограничений по времени. Кроме того, с января срок действия отрицательного ПЦР-теста сократится с 72 до 48 часов. Это сделано по постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. Помимо этого, с 1 января в Петербурге увеличится наполняемость кинозалов — с 50 до 75%.

С 2 января без кода будут доступны только магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, заведения общепита на вокзалах и в аэропорту.

В конце ноября «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщала, что введение системы QR-кодов планировалось перенести на 10 января, когда закончатся новогодние каникулы. «Это позволит не отпугнуть туристов, которые собирались приехать в город на зимние каникулы, и не омрачить праздник горожанам и бизнесу», — рассказывало издание.

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