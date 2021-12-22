В России выявили 25 264 случая COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 25 264 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 643 меньше, чем вчера.
Первое место по числу заболевших продолжает занимать Петербург, где этот показатель вырос с 2075 до 2166. Следом идут Москва, Подмосковье, Красноярский и Пермский края, а также Свердловская, Иркутская, Челябинская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 292 983. За сутки умерли 1020 человек, за все время — 300 269. Выздоровели 42 322 человека, за весь период — 9 097 521.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 274,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (50,5 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11,4 млн).