В России выявили 25 264 случая COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 25 264 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 643 меньше, чем вчера.

Первое место по числу заболевших продолжает занимать Петербург, где этот показатель вырос с 2075 до 2166. Следом идут Москва, Подмосковье, Красноярский и Пермский края, а также Свердловская, Иркутская, Челябинская и Самарская области.