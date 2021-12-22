перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На мэра Краснодара завели уголовное дело о получении крупной взятки. Он задержан 12:55
Российский мультфильм вошел в шорт-лист «Оскара» 12:15
«Вести — Татарстан»/YouTube
Структура «Ростеха» сообщила о пропаже десяти самолетов спецназначения в Казани 12:08
В России выявили 25 264 случая COVID-19 за сутки 11:52
СМИ пишут о задержании ректора Казанского федерального университета 11:33
В московской подземке и на остановках развесили новогодние комиксы о жителях столицы 10:59
Археологи выяснили, что древние новгородцы любили кататься на костяных коньках 10:52
Исследование: в среднем на выплату ипотеки у россиян уходит почти треть жизни 10:03
Artturi Jalli/Unsplash
Boeing и Airbus просят отложить развертывание 5G в США, предупреждая о помехах для самолетов 9:45
Вышел трейлер фильма «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи 9:05
Колин Ферт и Оливия Колман снимутся в новом фильме Сэма Мендеса «Империя света» 3:13
Apple TV+ опубликовал тизер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна 2:23
Российский фильм «Разжимая кулаки» не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар» 1:31
Пресс-материалы
В Петербурге пройдет премьера сказки Нины Дашевской «Зимний мастер» 0:17
В сети вышел документальный фильм «Саха Тыла. Как научить машину понимать якутский» Вчера в 23:34
Константин Кинчев собрал через краудфандинг рекордные 23 млн рублей на сольный альбом Вчера в 23:01
NFT первого отправленного СМС-сообщения продали на аукционе за 107 тыс. евро Вчера в 22:52
Основатель и гендиректор OnlyFans уходит в отставку Вчера в 22:21
Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой факультета психологии Вчера в 21:51
Обращение Хованского в ЕСПЧ, новый трейлер «Эйфории» и другие новости дня
Вчера в 20:55 дайджест
Отключить рекламу

На мэра Краснодара завели уголовное дело о получении крупной взятки. Он задержан

Семён Гудошников
Сегодня в 12:55

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело на мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом говорится на сайте СК.

Дело завели по части 6 статьи 290 УК — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

По версии следствия, Алексеенко, занимая должность первого зама краснодарского губернатора, получил в 2018 году через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 млн рублей. За это курируемый им департамент выдал заключение о соответствии возведенного многоквартирного дома, несмотря на ряд недостатков.

«Интерфакс» пишет, что чиновник задержан. По словам источников агентства, в кабинете и дома у мэра проводятся обыски. В пресс-службе администрации города заявили, что «Алексеенко оказывает необходимое содействие следствию».

Андрей Алексеенко стал мэром Краснодара чуть больше месяца назад — 17 ноября. Он запомнился оговоркой во время церемонии назначения. «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел», — сказал чиновник. Ранее Алексеенко был первым вице-губернатором Краснодарского края.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи

Другие материалы по темам

Теги
СКР
Интерфакс
Люди
Андрей Алексеенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить