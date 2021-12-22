На мэра Краснодара завели уголовное дело о получении крупной взятки. Он задержан

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело на мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом говорится на сайте СК.

Дело завели по части 6 статьи 290 УК — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

По версии следствия, Алексеенко, занимая должность первого зама краснодарского губернатора, получил в 2018 году через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 млн рублей. За это курируемый им департамент выдал заключение о соответствии возведенного многоквартирного дома, несмотря на ряд недостатков.

«Интерфакс» пишет, что чиновник задержан. По словам источников агентства, в кабинете и дома у мэра проводятся обыски. В пресс-службе администрации города заявили, что «Алексеенко оказывает необходимое содействие следствию».

Андрей Алексеенко стал мэром Краснодара чуть больше месяца назад — 17 ноября. Он запомнился оговоркой во время церемонии назначения. «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел», — сказал чиновник. Ранее Алексеенко был первым вице-губернатором Краснодарского края.