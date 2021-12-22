перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Telegram обогнал WhatsApp по объему мобильного трафика почти во всех регионах России 15:13
Pool/Getty Images
Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для обвиняемых в крушении MH17 14:48
Лорд выпустила видео на трек «Leader of a New Regime». Он вновь снят на побережье 14:47
Какую награду дает Загадочник из «Бэтмена» за правильные ответы? Запустился посвященный злодею сайт 14:16
Предновогодняя атмосфера в новом сингле Парнишки «Холод» 13:50
Variety включил Александра Роднянского в топ-500 самых влиятельных людей в медиаиндустрии 13:18
На мэра Краснодара завели уголовное дело о получении крупной взятки. Он задержан 12:55
Российский мультфильм вошел в шорт-лист «Оскара» 12:15
«Вести — Татарстан»/YouTube
Структура «Ростеха» сообщила о пропаже десяти самолетов спецназначения в Казани 12:08
В России выявили 25 264 случая COVID-19 за сутки 11:52
СМИ пишут о задержании ректора Казанского федерального университета 11:33
В московской подземке и на остановках развесили новогодние комиксы о жителях столицы 10:59
Археологи выяснили, что древние новгородцы любили кататься на костяных коньках 10:52
Исследование: в среднем на выплату ипотеки у россиян уходит почти треть жизни 10:03
Artturi Jalli/Unsplash
Boeing и Airbus просят отложить развертывание 5G в США, предупреждая о помехах для самолетов 9:45
Вышел трейлер фильма «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи 9:05
Колин Ферт и Оливия Колман снимутся в новом фильме Сэма Мендеса «Империя света» 3:13
Apple TV+ опубликовал тизер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна 2:23
Российский фильм «Разжимая кулаки» не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар» 1:31
Пресс-материалы
В Петербурге пройдет премьера сказки Нины Дашевской «Зимний мастер» 0:17
Отключить рекламу

Telegram обогнал WhatsApp по объему мобильного трафика почти во всех регионах России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:13

В 2021 году объем мобильного интернет-трафика в Telegram вырос более чем в два раза и обошел WhatsApp в 50 российских регионах. Сервис Павла Дурова стал самым быстрорастущим мессенджером в России, сообщили «Афише Daily» в «Мегафоне».

Telegram популярнее WhatsApp в Москве, Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашии и других субъектах. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67%.

WhatsApp продолжает удерживать первое место с долей мобильного трафика 48%, которая за год сократилась на четверть. Telegram при этом вырос на 26%, на него приходится 44% трафика. Если такая динамика продолжится, уже в начале 2022 года Telegram может стать самым популярным мессенджером в России.

Telegram стал востребованным не только как средство для общения и работы, но и как один из главных источников информации.

Третьим по объему мобильного трафика стал Viber. Его доля равна 6%, хотя в прошлом году составляла 11%. За год совокупный объем трафика в мессенджерах вырос на 87%, подводят итог аналитики. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

В итогах года аналитической компании App Annie мессенджер Telegram занял седьмое место в списке самых скачиваемых приложений. А в топе приложений по активности юзеров он расположился на первой строчке, обогнав Instagram, TikTok и Facebook.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Мегафон
Люди
Павел Дуров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить