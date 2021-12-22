Telegram обогнал WhatsApp по объему мобильного трафика почти во всех регионах России

В 2021 году объем мобильного интернет-трафика в Telegram вырос более чем в два раза и обошел WhatsApp в 50 российских регионах. Сервис Павла Дурова стал самым быстрорастущим мессенджером в России, сообщили «Афише Daily» в «Мегафоне».

Telegram популярнее WhatsApp в Москве, Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашии и других субъектах. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67%.

WhatsApp продолжает удерживать первое место с долей мобильного трафика 48%, которая за год сократилась на четверть. Telegram при этом вырос на 26%, на него приходится 44% трафика. Если такая динамика продолжится, уже в начале 2022 года Telegram может стать самым популярным мессенджером в России.

Telegram стал востребованным не только как средство для общения и работы, но и как один из главных источников информации.

Третьим по объему мобильного трафика стал Viber. Его доля равна 6%, хотя в прошлом году составляла 11%. За год совокупный объем трафика в мессенджерах вырос на 87%, подводят итог аналитики. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

В итогах года аналитической компании App Annie мессенджер Telegram занял седьмое место в списке самых скачиваемых приложений. А в топе приложений по активности юзеров он расположился на первой строчке, обогнав Instagram, TikTok и Facebook.