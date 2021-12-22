Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для обвиняемых в крушении MH17

Прокуратура Нидерландов потребовала назначить пожизненные сроки для четырех фигурантов дела о крушении боинга MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Речь о трех гражданах России — отставном офицере ФСБ, главе Минобороны ДНР Игоре Гиркине (Стрелкове), старшем офицере ГРУ России в отставке Сергее Дубинском, подполковнике запаса ВДВ Олеге Пулатове, а также одном гражданине Украины — командире разведподразделения ГРУ ДНР Леониде Харченко.

«Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живущих — родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17», — заявил нидерландский прокурор, добавив, что «никакое наказание для обвиняемых не будет справедливым».

По версии прокуратуры Нидерландов, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», приписанного к 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил в Курске. Обвиняемые, считает следствие, руководили планом по уничтожению самолета, но лично в пуске ракеты не участвовали.

В прокуратуре отметили, что не важно, гражданский или военный самолет хотели сбить фигуранты. Организуя работу «Бука», они сознательно создавали угрозу для пассажирских лайнеров, считает обвинение.

Boeing 777, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Расследование причин крушения длилось несколько лет, в марте 2020 года в Гааге начались слушания по делу. В июне на одном из заседаний обнародовали несколько перехваченных разговоров военных ДНР, в которых они обсуждают транспортировку «Бука» по своей территории в день, когда был сбит самолет.