Российский мультфильм вошел в шорт-лист «Оскара»

Короткометражный мультфильм «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова попал в шорт-лист «Оскара». Списки претендентов на премию опубликованы на сайте Американской киноакадемии.
В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» «Боксбалет» посоревнуется с 14 картинами от режиссеров из Великобритании, Канады, Франции и Южной Кореи.
Сюжет «Боксбалета» рассказывает о любви хрупкой балерины Оли и мрачного боксера Евгения. Контраст между героями столь силен, что сама возможность их пересечения кажется чудом. Отношения Оли и Евгения развиваются на фоне различных событий в истории России. Хронометрах картины — 15 минут.
Ранее «Боксбалет» был отмечен премией «Икар» и одержал победу в категории короткометражных мультфильмов на фестивале «Короче».
В шорт-лист другой номинации «Оскара» — «Лучший фильм на иностранном языке» — вошла финская картина «Купе номер шесть» с Юрием Борисовым в главной роли. А вот лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки» в короткий список премии не попала.
Окончательные списки номинантов на «Оскар» будут объявлены 8 февраля. Церемония награждения победителей пройдет 27 марта.