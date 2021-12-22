Российский мультфильм вошел в шорт-лист «Оскара»

Короткометражный мультфильм «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова попал в шорт-лист «Оскара». Списки претендентов на премию опубликованы на сайте Американской киноакадемии.

В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» «Боксбалет» посоревнуется с 14 картинами от режиссеров из Великобритании, Канады, Франции и Южной Кореи.

Сюжет «Боксбалета» рассказывает о любви хрупкой балерины Оли и мрачного боксера Евгения. Контраст между героями столь силен, что сама возможность их пересечения кажется чудом. Отношения Оли и Евгения развиваются на фоне различных событий в истории России. Хронометрах картины — 15 минут.