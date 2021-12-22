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Российский мультфильм вошел в шорт-лист «Оскара»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:15

Короткометражный мультфильм «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова попал в шорт-лист «Оскара». Списки претендентов на премию опубликованы на сайте Американской киноакадемии.

В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» «Боксбалет» посоревнуется с 14 картинами от режиссеров из Великобритании, Канады, Франции и Южной Кореи.

Сюжет «Боксбалета» рассказывает о любви хрупкой балерины Оли и мрачного боксера Евгения. Контраст между героями столь силен, что сама возможность их пересечения кажется чудом. Отношения Оли и Евгения развиваются на фоне различных событий в истории России. Хронометрах картины — 15 минут.

Ранее «Боксбалет» был отмечен премией «Икар» и одержал победу в категории короткометражных мультфильмов на фестивале «Короче».

В шорт-лист другой номинации «Оскара» — «Лучший фильм на иностранном языке» — вошла финская картина «Купе номер шесть» с Юрием Борисовым в главной роли. А вот лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки» в короткий список премии не попала.

Окончательные списки номинантов на «Оскар» будут объявлены 8 февраля. Церемония награждения победителей пройдет 27 марта.

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