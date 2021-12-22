The Weeknd выпустил видео на «Echoes of Silence». Оно приурочено к десятой годовщине выхода альбома

Автором графики выступил японский художник Хадзимэ Сораяма. В ролике The Weeknd предстает в виде робота — его образ выполнен в узнаваемой стилистике Сораямы. В фантастическом мире, который попеременно оказывается то раем, то площадкой глобальной катастрофы, музыкант обнаруживает себя в окружении роботов-женщин.

Релиз клипа приурочен к десятой годовщине выхода одноименного микстейпа — он был выпущен 22 декабря 2011 года. «Афиша» так отзывалась об альбоме: «Это, как говорил Ленин, слушая „Апассионату“ Бетховена, — божественная, нечеловеческая музыка; в ассортименте — Майкл Джексон, самый удивительный кавер на „Laisse tomber les filles“ из когда‑либо сделанных и фирменная (не)порочная чувственность»