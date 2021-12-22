Какую награду дает Загадочник из «Бэтмена» за правильные ответы? Запустился посвященный злодею сайт

Накануне режиссер картины Мэтт Ривз опубликовал в твиттере новый постер, анимированный и со странными знаками, требующими расшифровки. В это же время пустой сайт rataalada.com наполнился содержанием: зелеными буквами, как в строчках программного кода, посетителям предложили найти ответ на три загадки.

За все правильные ответы сайт откроет доступ к промоизображению Бэтмена, сделанного полицией Готэма. Его можно увидеть на обложке этой заметки. А напоследок Загадочник обещает вернуться, но только неясно — с новыми загадками на сайт или на экраны кинотеатров в марте.

Впервые на секретный сайт обратили внимание 10 декабря, когда фанаты расшифровали послание на постере «Бэтмена». Там было написано на английском и испанском языках «You are el rata alada», что переводится как «Ты — крылатая крыса».

Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза, одного из самых ожидаемых блокбастеров 2022 года, запланирована на 3 марта. Посмотреть его трейлер можно тут.