Исследование: в среднем на выплату ипотеки у россиян уходит почти треть жизни

В 2022 году средний срок ипотечного кредита в России достигнет 23 лет — это почти треть от средней продолжительности жизни в стране (71,5 лет к концу 2020-го). Результатами исследования с РБК поделилось агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

С начала 2021 года длительность ипотечных кредитов выросла более чем на два года (11,2%). По данным НКР, в стране не осталось регионов, в котором средний срок новой ипотеки составляет меньше 18 лет, хотя годом ранее таких было 38.

Удлинение сроков ипотеки сопровождает рост среднего размера кредита: в начале года он составлял 2,65 млн рублей, а к ноябрю подскочил до 3 млн, на 16,6%. С 2019 года средний чек кредита вырос на 41,7%, а срок — вдвое меньше. Аналитики посчитали, что срочность будет «догонять» сумму.

Рост сроков и сумм связан с темпом подорожания жилья в 2022 году, в то время как доходы граждан от него отстают. Более долгий срок позволит снизить долговую нагрузку и обеспечит поток новых заемщиков у банков.

«Часто заемщики удлиняют срок [кредита], чтобы снизить ежемесячный платеж и застраховаться на случай снижения дохода», — заявил аналитик НКР Дмитрий Рышков. Такие заемщики стараются по возможности гасить долг досрочно, отметил он.

В январе–октябре этого года российские банки выдали ипотечных кредитов почти на 4,6 триллиона рублей — это больше, чем за весь рекордный 2020 год. Эксперты связывали это со снижением ставок и программами льготной ипотеки.