Apple TV+ опубликовал тизер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна

Ролик показал новые кадры из черно-белой картины, поставленной по мотивам трагедии Уильяма Шекспира. Лорд Макбет (его роль в фильме исполняет Дензел Вашингтон) в видео признается жене, что его «разум полон скорпионов».

В сети появился тизер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна , одну из ролей в котором сыграла Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Земля кочевников»). Его опубликовал стриминговый сервис Apple TV на своем ютьюб-канале.

В образе супруги лорда как раз и предстала МакДорманд. Она раньше уже исполняла эту роль на театральной сцене. Идея создать киноадаптацию пьесы принадлежала МакДорманд. Коэн же согласился на предложение актрисы, когда увидел сценический вариант «Макбета».

Действие «Макбета» происходит в Средние века. Ведьмы убеждают шотландского лорда в том, что ему суждено стать королем. Он решает достичь этой цели через зло и предательства, за что в будущем ему придется поплатиться жизнью.

Эта картина станет первой, которую Джоэл Коэн выпустит без своего брата Итана. Вместе они поставили такие картины как «После прочтения сжечь», «Старикам тут не место» и «Большой Лебовски».

При создании киноадаптации «Макбета» Коэн вдохновлялся телефильмом 1979 года, в котором снялись Иэн Маккелен и Джуди Денч. Собственная версия режиссера выйдет на Apple TV+ 14 января 2022 года. Трейлер можно посмотреть здесь.

«Макбет» — это новая экранизация трагедии Уилльяма Шекспира 1606 года, частично основанной на реальной жизни шотландского короля. Часто пьеса представляется архетипичной историей о том, как опасны могут быть чрезмерная жажда власти и измены друзьям.

В проекте Коэна, помимо МакДорманд и Вашингтона, сыграли Брендан Глисон, Гарри Меллинг, Брайан Томпсон, Ральф Айнесон, Кори Хокинс, Алекс Хасселл и другие. Оператором выступил Брюно Дельбоннель («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Темные времена»), композитор — Картер Беруэлл («Невидимая сторона», «Большой Лебовски»).