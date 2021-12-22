Российский фильм «Разжимая кулаки» не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар»

Фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар». Об этом Американская киноакадемия сообщила на своем сайте.

За награду в категории «Иностранный художественный фильм» поборются австрийская драма «Великая свобода», испанская комедия «Самый лучший босс», панамская лента «Кафедральная площадь» и норвежский ромком «Худший человек на свете».

Также члены киноакадемии отметили мексиканскую драму «Молитвы об украденном», косовский фильм «Улей», японскую картину «Сядь за руль моей машины», новую работу итальянского режиссера Паоло Соррентино «Рука Бога» и иранскую ленту «Герой».

Кроме того, в шорт-лист попали исландский «Агнец», немецкая мелодрама «Я создан для тебя», финская драма «Купе номер шесть», датская анимационная картина «Бегство», бельгийский фильм «Детская площадка» и кинопроект из Бутана «Лунана: Як в классной комнате».

Организаторы «Оскара» огласили и списки претендентов на премию в некоторых других категориях: «Документальный полнометражный фильм», «Документальный короткометражный фильм», «Грим и прически», «Оригинальная музыка», «Оригинальная песня», «Анимационный короткометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Звук» и «Визуальные эффекты».

Среди номинантов оказались документальный проект «Билли Айлиш: мир немного размыт», «Круэлла», сиквел «Поездки в Америку», «Дюна», «Дом Gucci», «Вестсайдская история», «Аллея кошмаров», «Не смотрите наверх», «Спенсер», «Сила собаки» и другие картины. На данный момент лидером по числу номинаций стал фильм «Не время умирать» — у него пять номинаций.