Variety включил Александра Роднянского в топ-500 самых влиятельных людей в медиаиндустрии

Продюсер Александр Роднянский стал единственным представителем из России, которого Variety включил в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии. Посмотреть весь топ-500 можно на сайте издания.

Роднянский попадает в топ уже пятый год подряд, начиная с 2017-го. Вот какие его достижения отметили журналисты в этот раз.