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Variety включил Александра Роднянского в топ-500 самых влиятельных людей в медиаиндустрии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:18

Продюсер Александр Роднянский стал единственным представителем из России, которого Variety включил в список самых влиятельных людей в медиаиндустрии. Посмотреть весь топ-500 можно на сайте издания.

Роднянский попадает в топ уже пятый год подряд, начиная с 2017-го. Вот какие его достижения отметили журналисты в этот раз.

Роднянский продолжает набирать обороты в международном кино, выпуская в 2021 году несколько нашумевших фильмов, в том числе картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки», получившую премию «Особый взгляд» в Каннах, анимационный фильм Ари Фольмана «Где Анна Франк» и «Мама, я дома» Владимира Битокова.

Он также договорился с «Яндексом» на создание шести сериалов для российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» и стал первым продюсером не из США и Великобритании, подписавшим контракт на first-look deal со стримингом Apple TV+, чтобы производить русскоязычные и международные шоу.

В его планах спродюсировать фильм «Neooonowww» от режиссера «Коянискацци» Годфри Реджио, в чем ему поможет Стивен Содерберг, а также разработать «Красную радугу» по сценарию Мэтта Джонса.
Variety
О Роднянском

В список издания входят режиссеры, актеры, продюсеры, певцы и другие персоны, так или иначе связанные с кинематографом. В топе можно найти Эмму Стоун, Аню Тейлор-Джой, The Weeknd, Джеймса Кордена, Лану Вачовски, Тайку Вайтити и многих других.

В июне Variety назвал 12 перспективных российских актеров, режиссеров и сценаристов, готовых к выходу на мировую арену. Среди них оказались Светлана Ходченкова, Евгений Сангаджиев и Любовь Мульменко.

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