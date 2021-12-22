перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Telegram обогнал WhatsApp по объему мобильного трафика почти во всех регионах России 15:13
Pool/Getty Images
Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для обвиняемых в крушении MH17 14:48
Лорд выпустила видео на трек «Leader of a New Regime». Он вновь снят на побережье 14:47
Какую награду дает Загадочник из «Бэтмена» за правильные ответы? Запустился посвященный злодею сайт 14:16
Предновогодняя атмосфера в новом сингле Парнишки «Холод» 13:50
Variety включил Александра Роднянского в топ-500 самых влиятельных людей в медиаиндустрии 13:18
На мэра Краснодара завели уголовное дело о получении крупной взятки. Он задержан 12:55
Российский мультфильм вошел в шорт-лист «Оскара» 12:15
«Вести — Татарстан»/YouTube
Структура «Ростеха» сообщила о пропаже десяти самолетов спецназначения в Казани 12:08
В России выявили 25 264 случая COVID-19 за сутки 11:52
СМИ пишут о задержании ректора Казанского федерального университета 11:33
В московской подземке и на остановках развесили новогодние комиксы о жителях столицы 10:59
Археологи выяснили, что древние новгородцы любили кататься на костяных коньках 10:52
Исследование: в среднем на выплату ипотеки у россиян уходит почти треть жизни 10:03
Artturi Jalli/Unsplash
Boeing и Airbus просят отложить развертывание 5G в США, предупреждая о помехах для самолетов 9:45
Вышел трейлер фильма «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи 9:05
Колин Ферт и Оливия Колман снимутся в новом фильме Сэма Мендеса «Империя света» 3:13
Apple TV+ опубликовал тизер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна 2:23
Российский фильм «Разжимая кулаки» не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар» 1:31
Пресс-материалы
В Петербурге пройдет премьера сказки Нины Дашевской «Зимний мастер» 0:17
Отключить рекламу

Лорд выпустила видео на трек «Leader of a New Regime». Он вновь снят на побережье

Денис Ламехов
Сегодня в 14:47

Новозеландская певица Лорд выпустила клип на песню «Leader of a New Regime». Видео появилось на ютьюб-канале артистки.

Как и в предыдущих роликах певицы, «Solar Power» и «Fallen Fruit», действие клипа разворачивается на побережье. Режиссером ролика выступил давний творческий партнер исполнительницы Джоэл Кефали — помимо Лорд, он работал с LCD Soundsystem и Кэти Перри.

Трек «Leader of a New Regime» вошел в выпущенный в августе 2021 года альбом «Solar Power». Продюсером пластинки выступил Джек Антонофф, ранее работавший с певицей над полноформатником «Melodrama».

По словам певицы, эта пластинка — «празднование мира природы, попытка увековечить трансцендентные чувства», которые она испытывает, находясь на открытом воздухе.

«Во времена душевной боли, горя, глубокой любви или замешательства я обращаюсь за ответами к миру природы. Я научилась выдыхать и настраиваться. И вот что получилось из этого», — пояснила артистка.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи

Другие материалы по темам

Люди
Lorde
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить