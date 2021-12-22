Лорд выпустила видео на трек «Leader of a New Regime». Он вновь снят на побережье

Как и в предыдущих роликах певицы, «Solar Power» и «Fallen Fruit» , действие клипа разворачивается на побережье. Режиссером ролика выступил давний творческий партнер исполнительницы Джоэл Кефали — помимо Лорд , он работал с LCD Soundsystem и Кэти Перри.

Трек «Leader of a New Regime» вошел в выпущенный в августе 2021 года альбом «Solar Power». Продюсером пластинки выступил Джек Антонофф, ранее работавший с певицей над полноформатником «Melodrama».

По словам певицы, эта пластинка — «празднование мира природы, попытка увековечить трансцендентные чувства», которые она испытывает, находясь на открытом воздухе.

«Во времена душевной боли, горя, глубокой любви или замешательства я обращаюсь за ответами к миру природы. Я научилась выдыхать и настраиваться. И вот что получилось из этого», — пояснила артистка.