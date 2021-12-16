Возвращение фестиваля Outline, процент трезвенников в России и другие новости дня

В России за сутки зарегистрировали 28 486 случаев COVID-19. Умерли 1133 человека, выздоровели — 37 155.

«Омикрон»-вариант коронавируса выявили в четырех регионах России — Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону. Известно о 25 случаях заражения.

«Спутник V» может быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения в первом квартале 2022 года, заявил руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что сфера здоровья, включая медицину, должна быть вне политики.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о проверке QR-кодов в общественных местах. За введение системы проголосовали 329 депутатов, против — 87, еще один воздержался.

Блогерку Инсу Ландер включили в список экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. На нее завели уголовное дело о содействии терроризму.

В Петербурге отменили концерт музыки Шостаковича в Спасе на Крови. «Фонтанка» сообщила, что это произошло после критики православных активистов.

По результатам исследования ВЦИОМ, 31% россиян назвали себя трезвенниками. 69% населения выпивают хотя бы иногда.

Сотрудники Эрмитажа нашли в платье сестры российского императора Николая II надкушенную конфету возрастом в 118 лет. Теперь она хранится в металлической коробочке в непосредственной близости от наряда Ксении Александровны.

«Человек-паук: Нет пути домой» побил рекорд первого дня по сборам в России в постковидный период. За сутки картина о супергерое заработала в прокате 239,3 млн рублей.

Французский режиссер Валери Лемерсье сняла фильм «Алин», основанный на биографии канадской певицы Селин Дион. Лента выйдет на экраны в январе, а трейлер можно посмотреть уже сейчас.

Вышел первый трейлер приключенческого ромкома «Затерянный город» от Paramount Pictures. В ролях: Сандра Баллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт.

На Apple TV+ к 60-й годовщине выхода первого фильма о Джеймсе Бонде появится документальный проект «Звук 007». Он расскажет, как композиторы и музыканты создавали саундтреки к франшизе.

Фестиваль Outline в 2022 году пройдет за пределами Москвы — в 110 километрах от столицы. Место действия — недостроенный оздоровительный комплекс для работников энергетической промышленности.