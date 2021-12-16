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Сандра Баллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт в первом трейлере «Затерянного города»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:51

Вышел первый трейлер приключенческого ромкома «Затерянный город» с Сандрой Баллок и Ченнингом Татумом в главных ролях. Посмотреть его можно на ютьюб-канале кинокомпании Paramount Pictures.

По сюжету писательница Лоретта Сейдж (Баллок) пишет романы, действие которых происходит в разных экзотических местах. Главный герой в них — мечта всех девушек Дэш, которого в жизни воплощает модель с обложки Алан (Татум). Эксцентричный миллиардер похищает Лоретту, чтобы она помогла ему найти некий затерянный город, а Алан вызывается спасать ее из рук злодея.

В итоге персонажи оказываются в джунглях и внезапно обнаруживают, что жизнь может быть намного более странной и романтичной, чем любое литературное произведение. В качестве бонуса они решают отправиться на поиски сокровищ.

Миллиардера-преступника сыграл Дэниел Рэдклифф. Брэд Питт появится в комедии в роли телохранителя, который также вызвался спасать писательницу.

Режиссерами фильма выступили Адам и Аарон Ни. Также над картиной работали Дана Фокс, Сет Гордон и Лиза Чейзин.

Премьера «Затерянного города» в кинотеатрах запланирована на 24 марта 2022 года.

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