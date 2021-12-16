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В сети появился трейлер фильма «Алин». Он вдохновлен биографией Селин Дион

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:37

В сети появился трейлер фильма «Алин» (другое название — «Голос любви»), вдохновленного биографией канадской певицы Селин Дион. Он появился на ютьюб-канале RoadsideFlix. Сама картина выйдет в кинотеатрах 21 января 2022 года.

Лента расскажет о пути к успеху и славе девушки по имени Алин Дье из Квебека, а также ее личной жизни, пылкой влюбленности в разведенного мужчину старше ее и конфликтах с семьей. Впервые фильм был представлен на Каннском фестивале.

Режиссером проекта выступила француженка Валери Лемерсье («Мари-Франсин», «Королевский дворец!»). Она же написала сценарий фильм вместе с Брижитт Бюк. Оператором стал Лоран Дайян («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Восток-Запад»).

Лемерсье сама исполнила главную роль в картине. Она не исполняла в «Алин» песни Дион — вместо нее это сделала певица Виктория Сио. Помимо Лемерсье, в фильме сыграли Даниэль Фишо, Антуан Везина, Жан-Ноэль Брутэ, Сильвен Марсель, Рок ЛаФортьен и Паскаль Дерошер.

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