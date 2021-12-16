В сети появился трейлер фильма «Алин». Он вдохновлен биографией Селин Дион

В сети появился трейлер фильма «Алин» (другое название — «Голос любви»), вдохновленного биографией канадской певицы Селин Дион. Он появился на ютьюб-канале RoadsideFlix. Сама картина выйдет в кинотеатрах 21 января 2022 года.

Лента расскажет о пути к успеху и славе девушки по имени Алин Дье из Квебека, а также ее личной жизни, пылкой влюбленности в разведенного мужчину старше ее и конфликтах с семьей. Впервые фильм был представлен на Каннском фестивале.