В общей сложности в России выявлено 25 случаев заражения «Омикрон»-вариантом коронавируса. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сказала на пленарном заседании Госдумы, пишет «Интерфакс».

Зараженные «Омикроном» находятся в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону. Голикова отметила, что все они находятся под медицинским наблюдением, а остальные россияне, вернувшиеся из ЮАР и граничащих стран, — на самоизоляции в обсерваторах.

По мнению вице-премьера, избежать распространения «Омикрон»-штамма невозможно из‑за большого числа трансграничных перемещений и приближения новогодних праздников. Голикова считает, что «Омикрон» — одна из причин сложной ситуации с ковидом в России, вторая причина — высокие среднесуточные показатели заболеваемости.

На 13 декабря «Омикрон»-штамм был выявлен у 16 россиян — все они вернулись из ЮАР.

Первое заражение штаммом, изначально именовавшимся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 77 странах, включая Россию, Великобританию и Германию.

«Омикрон» обладает большим по сравнению с другими известными штаммами числом мутаций в шиповидном S-белке, который коронавирус использует для проникновения в клетку в процессе инфицирования. Это означает, что «Омикрон» потенциально может быть более заразным и лучше обходить защиту вакцин.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.