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Сотрудники Эрмитажа нашли в платье сестры Николая II спрятанную конфету. Ей более 100 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:32

Сотрудники Эрмитажа нашли в платье сестры последнего российского императора Николая II Ксении Александровны надкушенную конфету возрастом в 118 лет. Об этом рассказали художник-реставратор высшей категории Галина Федорова и хранитель фонда костюма Нина Тарасова в инстаграме музея.

«Мы всегда просматриваем всякие вкладки, всякие подгибки, свободно висящие места, потому что там скапливается всякое разное нехорошее — пыль, перетертые волокна, это рассадник для всякого нехорошего. И когда я приводила в порядок это платье, я подняла один рукав — все замечательно, все сделала, а второй рукав оказался зашит. Думаю, как же так? Не стала его расшивать. Аккуратно влезла в прорезь — не получается. Пришлось снять — видно было, что зашито не капитально, а как‑то очень легко», — рассказала Федорова.

По словам реставратора, она сняла эту нитку, и на ладонь ей выпало что‑то розоватое. «И почему‑то — древние инстинкты срабатывают — я это нечто лизнула», — рассказала она. Федорова отметила, что во рту стало сладенько, и, как оказалось, это была конфета-помадка, надкушенная княгиней во время бала.

На ней сотрудники музея обнаружили тиснение из каких‑то букв. Они предполагают, что это название кондитерской фирмы — и скорее всего это был «Ландринъ».

Теперь конфета хранится в отдельном пластиковом пакете и металлической коробочке в непосредственной близости от платья.

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