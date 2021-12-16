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Apple снимет документальный проект о создании саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:26

Apple планирует снять документальный проект «Звук 007» о создании музыки к кинофраншизе про Джеймса Бонда. Он выйдет на стриминговой платформе Apple TV+ к 60-й годовщине первого фильма о знаменитом шпионе. Об этом сообщил Deadline.

Картина выйдет в октябре 2022 года. Она расскажет историю написания культовых саундтреков и покажет редкие архивные материалы. Производством документального проекта займутся MGM, EON Productions и Ventureland.

Режиссером ленты станет Мэт Уайткросс, выпустивший документальный фильм «Дорога на Гуантаномо», байопик музыканта Иэна Дьюри «Секс, наркотики и рок-н-ролл» и комедию «Спайк Айленд» с Эмилией Кларк.

Продюсером будет Джон Баттсек («Восставший Феникс», «В поисках Сахарного Человека»). Он ранее уже работал над документальным фильмом о кинофраншизе про Джеймса Бонда — «Все или ничего: Неизвестная история агента 007».

Последний на данный момент, 25-й фильм о Джеймсе Бонде — «Не время умирать» — вышел на экраны минувшей осенью. Специально к премьере «Афиша Daily» подготовила обзор всех предыдущих картин франшизы и опубликовала материал о песнях из них.

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