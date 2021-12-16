ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года

Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину «Спутник V» в первом квартале 2022 года. Об этом в интервью RT заявил руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его мнению, сфера здоровья, включая медицину, должна быть вне политики. ВОЗ не должна обращать внимания на страну происхождения, добавил он.

«Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит „Спутник V“ в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ (Российским фондом прямых инвестиций). В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — цитирует ТАСС слова Клюге.

Пару дней назад пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не предоставила ВОЗ всей информации для сертификации «Спутника V». В женевской штаб-квартире организации отметили, что инспекция для регистрации вакцины будет направлена после рассмотрения данных, которые обещала предоставить российская сторона. Пока дата посещения специалистами ВОЗ России не назначена.

«Спутник V» применяется в 102 государствах, где проживает более половины населения земного шара. Вакцина пока не получила разрешение США и Евросоюза (хоть в некоторых странах ЕС ее и используют). Для широкого распространения на Западе препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).