перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ВЦИОМ: 31% россиян назвали себя трезвенниками 14:56
В России подорожали авиабилеты на внутренние рейсы в новогодние праздники 14:19
Эдварду Билу частично отменили приговор в виде 2 лет ограничения свободы по делу о ДТП 14:09
«Омикрон» выявили у 25 человек в России — в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону 13:54
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года 13:40
Jackson David/Unsplash
В автошколах могут ввести восемь новых упражнений на площадке 13:38
YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT в первый день запуска 13:34
В США рассекретили около 1500 документов, связанных с убийством Кеннеди 13:01
Вышел первый трейлер боевика «American Siege» с Брюсом Уиллисом в главной роли 12:56
ВОЗ: количество зараженных «Омикрон»-штаммом удваивается каждые два-три дня 11:48
visuals/Unsplash
В России выявили 28 486 новых случаев коронавируса 11:46
В Петербурге отменили концерт музыки Шостаковича в Спасе на Крови после критики монархистов 10:58
«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд первого дня по сборам в России с начала пандемии 10:54
Первую запись в «Википедии» продали в виде NFT за 750 тыс. долларов 9:52
В Австралии альбом с пением птиц обошел в музыкальном чарте ABBA и Мэрайю Кэри 9:38
Apple TV+ выпустил рождественскую короткометражку про пропавшие усы Теда Лассо 8:54
Zara/YouTube
Лука Гуаданьино снял рождественский фильм «О божественная ночь». В нем сыграл Джон Си Райли 2:41
Apple снимет документальный проект о создании саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде 1:26
В сети появился трейлер фильма «Алин». Он вдохновлен биографией Селин Дион 0:37
Дени Вильнев экранизирует фантастический роман Артура Кларка «Свидание с Рамой» Вчера в 23:05
Отключить рекламу

ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года

Семён Гудошников
Сегодня в 13:40

Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину «Спутник V» в первом квартале 2022 года. Об этом в интервью RT заявил руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его мнению, сфера здоровья, включая медицину, должна быть вне политики. ВОЗ не должна обращать внимания на страну происхождения, добавил он.

«Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит „Спутник V“ в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ (Российским фондом прямых инвестиций). В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — цитирует ТАСС слова Клюге.

Пару дней назад пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не предоставила ВОЗ всей информации для сертификации «Спутника V». В женевской штаб-квартире организации отметили, что инспекция для регистрации вакцины будет направлена после рассмотрения данных, которые обещала предоставить российская сторона. Пока дата посещения специалистами ВОЗ России не назначена.

«Спутник V» применяется в 102 государствах, где проживает более половины населения земного шара. Вакцина пока не получила разрешение США и Евросоюза (хоть в некоторых странах ЕС ее и используют). Для широкого распространения на Западе препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Российский фонд прямых инвестиций
ИТАР-ТАСС
ЕС
Люди
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Ханс Клюге
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить