Госдума приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о проверке QR-кодов при посещении общественных мест. Об этом пишет издание «Подъем».

За введение системы QR-кодов проголосовали 329 депутатов. Против инициативы высказались 87 человек, еще один воздержался.

В ноябре правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Первый предполагает их проверку при посещении общественных мест и массовых мероприятий, второй — на междугороднем транспорте.

Ограничения собирались ввести 1 февраля. Как отмечает ТАСС, до этой даты граждане без QR-кода смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у россиян с медотводом. Закон носит временный характер и будет действовать до 1 июня 2022 года.

Планы правительства вызвали волну недовольства среди россиян. С начала ноября в Тюмени, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Иркутске и некоторых других российских регионах прошли акции против введения QR-кодов.

13 декабря стало известно, что Госдума снимет с рассмотрения законопроект о проверке QR-кодов в транспорте. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что такое решение принято в результате диалога Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан.