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«Человек-Паук: Нет пути домой» установил рекорд первого дня по сборам в России с начала пандемии

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:54

Фильм «Человек-Паук: Нет пути домой» побил рекорд первого дня по сборам в России в постковидный период. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным ЕАИС, в стартовый день кинолента собрала 239,3 млн рублей. Таким образом, фильм побил рекорд, который принадлежал «Веному-2». В первый день картина об инопланетном симбиоте собрала 202,7 млн рублей.

Прежний рекорд первого дня принадлежал фильмам «Мортал Комбат» (102,9 млн), «Дюна» (100 млн), «Форсаж-9» (96 млн) и «Годзилла против Конга» (90 млн).

По прогнозам «Бюллетени кинопрокатчика» «Человек-Паук: Нет пути домой» в первый уикенд может перешагнуть отметку сборов в 1 млрд рублей.

В настоящий момент самой кассовой картиной в России в постковидный период является «Веном-2». Фильм собрал более 2 млрд рублей.

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